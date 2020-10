Leggi su wired

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Oggi ero in aula, anche se virtualmente, con la classe di una Business School e tra gli argomenti che abbiamo affrontato, c’era anche l’advertising su Facebook. La lezione prevedeva anche la trattazione dei cosiddetti Lead Ads, ovvero dei formati pubblicitari che permettono all’inserzionista di richiedere all’utente diversi set di dati, in genere nome ed email, in seguito ad un click su un’inserzione pubblicitaria e poche altre interazioni. Ovviamente, così come si può vedere dall’immagine sottostante, potrò chiedere molto di più all’utente, ma per comodità immaginiamo di chiedere solo di confermare e completare le informazioni che noi già abbiamo sull’utente, grazie a Facebook e senza che questo sia in nessun modo lo sfruttamento di una vulnerabilità, ma al contrario, un uso specifico della ...