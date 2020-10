Imma Tataranni 2 riprese a gennaio (Di giovedì 1 ottobre 2020) 2021 Le riprese di Imma Tataranni 2 – Sostituto Procuratore cominceranno a gennaio 2021. Lo rivela l’attore Massimiliano Gallo che nella fiction interpreta Pietro De Ruggeri «Inizialmente il set era previsto a settembre, poi con l’emergenza coronavirus è stato tutto posticipato a ... Leggi su spettacoloitaliano (Di giovedì 1 ottobre 2020) 2021 Ledi2 – Sostituto Procuratore cominceranno a2021. Lo rivela l’attore Massimiliano Gallo che nella fiction interpreta Pietro De Ruggeri «Inizialmente il set era previsto a settembre, poi con l’emergenza coronavirus è stato tutto posticipato a ...

