Carabao Cup 2020 2021 | Arsenal ai quarti | Liverpool ko ai rigori Avanti anche Brentford e Stoke

(Di giovedì 1 ottobre 2020) L’ha eliminato ilnegli ottavi di finale dellaCup, vincendo per 5-4 aidopo lo 0-0 dei 90′ regolamentari. Una vendetta per i Gunners, che appena tre giorni fa erano stati sconfitti per 3-1 dai Reds in Premier League. Decisivo il portiere Leno, autore di una prova sensazionale durante i tempi regolamentari prima di pararedue. Negli altri due match di giornata strappano il pass per idi finale il(3-0 al Fulham con il gol di Forss e la doppietta di Benrahma) e loCity che espugna per 1-0 il campo dell’Aston Villa grazie al gol di Vokes.La cronaca – ...