Abuso e truffa | chiesto rinvio giudizio per Ciampaglia sindaco Rivisondoli

L'Aquila - La Procura della Repubblica di Sulmona ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di Roberto Ciampaglia, sindaco di Rivisondoli e altri 5 imputati. I reati contestati dal Procuratore della Repubblica Giuseppe Bellelli al sindaco Ciampaglia Roberto sono di Abuso edilizio, Abuso di ufficio continuato, truffa ai danni della regione per il conseguimento di finanziamento pubblico. Per la Procura Ciampaglia viene definito quale dominus, socio occulto, e amministratore di fatto della Royal Immobiliare srl: secondo le indagini avrebbe realizzato un hotel resort nel centro abitato di Rivisondoli, Comune di cui è sindaco, mediante una serie ...

Non ha mai smesso. Non sono bastate le denunce per estorsione e la condanna in via definitiva per tentata truffa aggravata. G.D. ha continuato imperterrito a fare il parcheggiatore abusivo in zona Cen ...

