Serie A, virologo Pregliasco: "Una sospensione di 14 giorni sarebbe utile per salvare il campionato" (Di mercoledì 30 settembre 2020) "Una sospensione di 14 giorni, sfruttando e anticipando la settimana di 'salto' già pianificata per gli impegni della Nazionale, sarebbe utile per salvare il campionato di calcio". Questa è l'idea suggerita dal virologo dell'Università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco, in seguito alla notizia delle 14 positività rilevate nel Genoa. "sarebbe uno stop utile per salvare il campionato di calcio, considerato che il virus circola. E lo dimostra anche il caso dei senatori M5S positivi. I calciatori sono stati individuati perché sono iper-controllati e vengono esaminati ripetutamente – ha proseguito l'esperto in ...

