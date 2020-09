Lo Spezia soffre ma passa a Udine | Galabinov match winner

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Colpo delloche alla Dacia Arena regola a domicilio l’se e coglie la prima importante vittoria. Brutto tonfo invece degli uomini di Gotti che nonostante mezzora giocata in superiorità numerica incappano nella seconda sconfitta stagionale. Il primo tempo Gotti si affida al 2002 Palumbo nel ruolo di mezz’ala, coadiuvato sul fronte opposto da Coulibaly. La luce dell’se è però sempre De Paul che ha il compito di illuminare per Lasagna e Okaka. Italiano risponde affidando le sorti offensive al bulgaroe recupera Terzi e Maggiore in difesa. La manovra è affidata a Ricci che anche il compito di schermare De Paul. E’ proprio Ricci a sbloccare ildopo un minuto e mezzo con un bel tiro da fuori ma il VAR lo annulla per un ...