Cagliari, Giulini non si nasconde: "Difficile strappare Nainggolan all'Inter" (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tra la soddisfazione per il presente e le ambizioni per il futuro. Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini esulta per il colpo Godin, ma si rammarica per le difficoltà nell'arrivare a Radja Nainggolan: il centrocampista belga è ancora legato all'Inter e probabilmente resterà con i nerazzurri.AFFARE COMPLICATOGiulini si è soffermato proprio sulla difficoltà dell'operazione in conferenza stampa: "Abbiamo troppi giocatori, quindi speriamo di riuscire a chiudere qualche uscita. Su Nainggolan posso dire che la situazione è molto complicata, perché l'Inter ha deciso che non si intende portare avanti la trattativa con le stesse basi della scorsa estate".

