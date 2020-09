Scuola, via libera del Cts ai test rapidi per lo screening (Di martedì 29 settembre 2020) test rapidi per lo screening a Scuola, c’è il via libera del Cts. Risultati attesi entro 20 minuti. ROMA – test rapidi per lo screening a Scuola, è arrivato il via libera del Cts. Come riportato da La Repubblica, nell’ultimo incontro tra le autorità sanitarie e il Governo è stato trovato un accordo di massima. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la circolare con questi test antigenici che potranno essere utilizzati “ai fini esclusivi di screening“. Si tratta di un’arma in più per combattere il coronavirus anche nelle classi. Presto si attende il definitivo via libera da parte del Comitato ... Leggi su newsmondo (Di martedì 29 settembre 2020)per lo, c’è il viadel Cts. Risultati attesi entro 20 minuti. ROMA –per lo, è arrivato il viadel Cts. Come riportato da La Repubblica, nell’ultimo incontro tra le autorità sanitarie e il Governo è stato trovato un accordo di massima. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la circolare con questiantigenici che potranno essere utilizzati “ai fini esclusivi di“. Si tratta di un’arma in più per combattere il coronavirus anche nelle classi. Presto si attende il definitivo viada parte del Comitato ...

