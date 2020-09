Lazio | ufficiale il rinnovo di Luis Alberto

(Di martedì 29 settembre 2020) Continua ancora la storia trae la. Dopo la fantastica stagione scorsa lo spagnolo ha scelto di legarsi ai biancocelesti per altri cinque anni, con unimportantissimo che ...

DiMarzio : #Lazio, c'è il rinnovo di #LuisAlberto - tvdellosport : ?? UFFICIALE #Lazio, #LuisAlberto rinnova fino al 2025. Dopo la trattativa di questa estate, lo spagnolo ha prolun… - CorSport : #LuisAlberto, ufficiale il rinnovo con la #Lazio fino al 2025 ?? - magnificosnello : RT @MarcoVBava: UFFICIALE - #LuisAlberto rinnova fino al 2025 con la #Lazio. - laziopress : -

Roma, 28 settembre 2020 - Continua ancora la storia tra Luis Alberto e la Lazio. Dopo la fantastica stagione scorsa lo spagnolo ha scelto di legarsi ai biancocelesti per altri cinque anni, con un rinn ...