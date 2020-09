Imprese, la ripresa è donna: più aziende ‘rosa’ e partecipazione ai bandi (Di martedì 29 settembre 2020) ROMA – Sono sempre di più le donne che si affermano nel mondo dell’imprenditoria. Secondo le ultime stime di Osservatorio Imprenditoria Femminile di Unioncamere, le attività produttive italiane sotto la guida di una donna sono oltre un milione e 330 mila, pari al 21,86% del totale, con una timida crescita dello 0,1% rispetto all’anno precedente. Anche se i numeri sono ancora ben al di sotto di quanto si vorrebbe, il dato positivo è rappresentato non solo dall’aumento numerico delle imprese femminili, ma, soprattutto, da un desiderio sempre maggiore da parte delle donne di affermarsi nel mondo del business, creando una propria attività. Un desiderio che è supportato anche dai bandi nazionali ed europei a loro sostegno. Leggi su dire (Di martedì 29 settembre 2020) ROMA – Sono sempre di più le donne che si affermano nel mondo dell’imprenditoria. Secondo le ultime stime di Osservatorio Imprenditoria Femminile di Unioncamere, le attività produttive italiane sotto la guida di una donna sono oltre un milione e 330 mila, pari al 21,86% del totale, con una timida crescita dello 0,1% rispetto all’anno precedente. Anche se i numeri sono ancora ben al di sotto di quanto si vorrebbe, il dato positivo è rappresentato non solo dall’aumento numerico delle imprese femminili, ma, soprattutto, da un desiderio sempre maggiore da parte delle donne di affermarsi nel mondo del business, creando una propria attività. Un desiderio che è supportato anche dai bandi nazionali ed europei a loro sostegno.

E la crisi sanitaria 'continuera' a pesare sull'attivita' e pone rischi di peggioramento delle prospettive economiche'. Lagarde ha confermato che la banca centrale 'continua a essere pronta ad aggiust ...

Il programma di sovvenzioni assegnerà contributi economici e crediti pubblicitari ad oltre 580 aziende operanti a Roma e Milano. Colombo: "La trasformazione digitale del business leva strategica" ...

