GF Vip | Francesco Oppini ripercorre la sua storia | la drammatica perdita

(Di martedì 29 settembre 2020) Il figlio di Alba Parietti in confessionale ha raccontato del suo doloreha imparato a convivere con il dolore. Il dolore per ladella sua fidanzata Luana. “Un dolore troppo forte”, ha spiegatotra le lacrime, “se sono quello che sono lo devo a lei”. Su invito del conduttore del Grande Fratello Vip Alfonso Signoriniha descritto Luana. Era una ragazza che faceva due lavori per aiutare la famiglia, le era molto legato. “Lei era vita“, ha detto, spiegando che il loro sentimento era forte, talmente forte da superare anche la morte., figlio d’arte, sua mamma è la conduttrice ed opinionista, Alba Parietti, è un ragazzo di 38 anni. ...