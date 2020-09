Covid | Remuzzi Ircss | bene Lombardia su fronte immunità | Sud rischia

(Di martedì 29 settembre 2020)):suimmunità, Sud“che succeda quello che è successo qui, ma non con stessa gravità” Il direttore dell’(Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri) Giuseppeha detto la sua sull’attuale situazione pandemica in Italia.è intervenuto a un convegno intitolato “19, il virus ignorante“, organizzato da … L'articolo):suimmunità, Sudproviene da www.meteoweek.com.

EmilianoVerga : RT @RegLombardia: #LNews La #pandemia ha provocato radicali cambiamenti anche nella nostra routine familiare. Distanziamento e mascherine… - qn_giorno : #Covid, Remuzzi: circolazione virus è stata più elevata, ora la #Lombardia è più protetta - Enrico_Liano : RT @giornalettismo: Il professor Remuzzi ha parlato dell'#immunita al #coronavirus e di come la situazione sia diversa tra la #Lombardia e… - giornalettismo : Il professor Remuzzi ha parlato dell'#immunita al #coronavirus e di come la situazione sia diversa tra la… - MaridaPistono : RT @RegLombardia: #LNews La #pandemia ha provocato radicali cambiamenti anche nella nostra routine familiare. Distanziamento e mascherine… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Remuzzi

Il direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs: "Non credo che si debba parlare di seconda ondata" ..."A Bergamo andiamo bene sul fronte dell'immunità a Sars-Cov-2, in Lombardia anche. Adesso il problema può essere al contrario in Campania, in Calabria, nelle Isole. Il rischio è che possa succedere lì ...