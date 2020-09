Bottura diventa ambasciatore Onu contro la fame nel mondo, 29/09/2020, (Di martedì 29 settembre 2020) Today is our chance to help others. It may be that tomorrow is our time to be helped." My friend @diegomunozchef Head of #refettoriocasadetodos Lima' NEW OPENING !!!!!! Thanks for support @... Leggi su vita (Di martedì 29 settembre 2020) Today is our chance to help others. It may be that tomorrow is our time to be helped." My friend @diegomunozchef Head of #refettoriocasadetodos Lima' NEW OPENING !!!!!! Thanks for support @...

Da anni in prima linea nella lotta allo spreco alimentare e per dare dignità a ogni ingrediente, Massimo Bottura riceve uno dei massimi riconoscimenti per il suo impegno ...

No agli sprechi, Massimo Bottura diventa Ambasciatore per le Nazioni Unite

Lo chef italiano più famoso nel mondo nominato Goodwill Ambassador nell’ambito del Programma UNEP per l'ambiente in occasione della Giornata ...

