AceeZ e korey sospesi da Ubisoft per “condivisione di informazioni privilegiate” Ma si parla di partite truccate

Leggi su esports247

(Di martedì 29 settembre 2020) In una dichiarazione rilasciata nella giornata di ieri, lunedì 28 settembre,ha emesso una “sentenza competitiva” relativa a due giocatori del roster dell’organizzazione esports Rogue. Il motivo ufficiale delle sospensioni è stato descritto come “condivisione diprivilegiate”, sebbene tra i fan (e anche tra alcuni colleghi professionisti) l’impressione è che si tratti di “”. I due giocatori in questione sono Maurice “” Erkelenz e Lucas “” Zwingmann, e la sentenza riguarda una partita giocata contro il Team Empire nell’aprile 2020, che Rogue ha perso 7-5. Stando a quanto riportato sul post pubblicato sul blog di, ...