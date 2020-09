Rinnovo Inzaghi: gelo con Lotito, futuro alla Lazio in bilico? (Di lunedì 28 settembre 2020) Rinnovo Inzaghi: continua a tener banco in casa biancoceleste il prolungamento di contratto del tecnico Continua a tenere banco in casa Lazio il Rinnovo di contratto di Simone Inzaghi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico non è contento di questa situazione. È singolare che non si sia trovato il tempo di cominciare a parlare del contratto dell’allenatore. Che scade il 30 giugno del 2021, cioé appena tra nove mesi. Avere un allenatore in scadenza significa tante cose. E tutte negative. L’appuntamento tra il presidente e l’allenatore dovrebbe esserci durante la prossima pausa di campionato. A mercato chiuso. Il condizionale è d’obbligo, perché l’appuntamento ufficialmente non è sta- to ancora fissato. Gli scogli da superare per ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020): continua a tener banco in casa biancoceleste il prolungamento di contratto del tecnico Continua a tenere banco in casaildi contratto di Simone. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico non è contento di questa situazione. È singolare che non si sia trovato il tempo di cominciare a parlare del contratto dell’allenatore. Che scade il 30 giugno del 2021, cioé appena tra nove mesi. Avere un allenatore in scadenza significa tante cose. E tutte negative. L’appuntamento tra il presidente e l’allenatore dovrebbe esserci durante la prossima pausa di campionato. A mercato chiuso. Il condizionale è d’obbligo, perché l’appuntamento ufficialmente non è sta- to ancora fissato. Gli scogli da superare per ...

