Veretout: «Abbiamo avuto troppa fretta e preso il secondo gol» (Di domenica 27 settembre 2020) Jordan Veretout è stato il migliore in casa Roma con la doppietta contro la Juve: ecco le parole del centrocampista Jordan Veretout, ai microfoni di Roma TV, ha parlato della prestazione contro la Juventus. Le sue parole. LA GARA – «Abbiamo fatto una buona partita ma in 11 vs 10 dobbiamo gestire meglio e non perdere palle facili. Abbiamo avuto troppa fretta e preso il secondo gol. Stasera contro una grande Juventus Abbiamo fatto una buona partita». METTERE LA JUVE IN DIFFICOLTA‘ – «Dovevamo gestire di più e non perdere palle facili, giocare in avanti ma senza precipitarci troppo. Restare solidi in difesa e mettere in difficoltà ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Jordanè stato il migliore in casa Roma con la doppietta contro la Juve: ecco le parole del centrocampista Jordan, ai microfoni di Roma TV, ha parlato della prestazione contro la Juventus. Le sue parole. LA GARA – «fatto una buona partita ma in 11 vs 10 dobbiamo gestire meglio e non perdere palle facili.ilgol. Stasera contro una grande Juventusfatto una buona partita». METTERE LA JUVE IN DIFFICOLTA‘ – «Dovevamo gestire di più e non perdere palle facili, giocare in avanti ma senza precipitarci troppo. Restare solidi in difesa e mettere in difficoltà ...

filip74111 : @AndreaCorea1 Non abbiamo un difensore e un vice Dzeko vanno presi assolutamente . Poi io prenderei pure uno forte… - FrancescoLupo23 : RT @romaforever_it: VERETOUT: 'Abbiamo avuto troppa fretta e subìto il secondo gol. Con l'uomo in più devi vincere' - romaforever_it : VERETOUT: 'Abbiamo avuto troppa fretta e subìto il secondo gol. Con l'uomo in più devi vincere'… - SaverioTolomeo : @FNenniDaddi @jerryscottismo Il modo di stare in campo? A centrocampo c'è solo Veretout. Nel reparto più importante… - VoceGiallorossa : ?? #Veretout: 'Abbiamo avuto troppa fretta e subìto il secondo gol. Con l'uomo in più devi vincere per forza' ?? Legg… -