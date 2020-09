Ufficiale l’instore tour di Samuele Bersani per Cinema Samuele | tutte le date

Leggi su optimagazine

(Di domenica 27 settembre 2020) L’instorediperè finalmente. L’album è in programma per il 2 ottobre, ma ledei primi incontri con i fan sono già note. Si parte dal 5 ottobre, con il primo appuntamento alla Feltrinelli di Bologna.è il primo album dell’artista bolognese dopo la raccolta live La Fortuna Che Abbiamo, dalla quale aveva estratto la title track come primo e unico singolo. Dopo il 2016,ha continuato a lavorare in silenzio fino all’annuncio del nuovo album che arriverà tra pochi giorni. 5 ottobre Bologna ...