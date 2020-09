Roma-Juventus | Rabiot | “Match fisico e competitivo | ecco come affronteremo i giallorossi”

Leggi su mediagol

(Di domenica 27 settembre 2020) "Sarà un match combattuto, con due squadre molto brave col pallone e molto fisiche, sarà un match molto difficile e".Sono le parole di Adrien, ancora titolare in occasione del big match dell'Olimpico contro la, in programma questa sera alle 20:45. L'ex PSG, intervenuto ai microfoni di "JTV" a pochi istanti dal fischio d'inizio, ha analizzato la delicata sfida che attenderà tra qualche minuto la sua squadra: reduce dal successo maturato all'Allianz contro la Sampdoria. "Cosa deve fare stasera la Juve per portare a casa i tre punti? Le stesse cose che abbiamo fatto domenica scorsa, essere aggressivi perché affrontiamo una squadra di livello superiore, ma se giocheremodomenica scorsa andrà bene".