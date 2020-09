Daydreamer anticipazioni 3 ottobre: Sanem rompe le pietre di Can (Di domenica 27 settembre 2020) Nuovo appuntamento di Daydreamer – Le ali del sogno sabato 3 ottobre alle 14,42 circa su Canale 5, tra intrighi ed immancabili colpi di scena. Con grande sorpresa di tutti Can e Sanem escono finalmente allo scoperto, dichiarando pubblicamente il loro amore. Una rivelazione che lascia basiti e attoniti molti impiegati della Fikri Harika, che … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 27 settembre 2020) Nuovo appuntamento di– Le ali del sogno sabato 3alle 14,42 circa su Canale 5, tra intrighi ed immancabili colpi di scena. Con grande sorpresa di tutti Can eescono finalmente allo scoperto, dichiarando pubblicamente il loro amore. Una rivelazione che lascia basiti e attoniti molti impiegati della Fikri Harika, che … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Notiziedi_it : Daydreamer in onda anche la domenica con una doppia storia d’amore: anticipazioni 27 settembre - redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni La #trama di #domani, #27settembre - Notiziedi_it : Anticipazioni Daydreamer del 26 e 27 settembre: Can e Sanem al centro del gossip - zazoomblog : DayDreamer: in onda anche domenica 27 settembre le anticipazioni - #DayDreamer: #anche #domenica - zazoomblog : DayDreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni di sabato 26 settembre: Aylin mette nei guai Can e Sanem - #DayDreamer… -