Raccolta differenziata: i 16 consigli di Junker per farla (davvero) bene (Di sabato 26 settembre 2020) Dove va il cartone unto della pizza? E se è pulito? Dove smaltire i farmaci, se non sono scaduti? E le posate – oltre ai piatti – monouso? Abbiamo raccolto queste e altre risposte nella gallery sopra con gli esperti di Junker: app per la raccolta differenziata che in pochi clic scioglie ogni dubbio su qualsiasi tipo di oggetto si debba buttar via, ma non si sa bene dove mettere. Leggi su vanityfair (Di sabato 26 settembre 2020) Dove va il cartone unto della pizza? E se è pulito? Dove smaltire i farmaci, se non sono scaduti? E le posate – oltre ai piatti – monouso? Abbiamo raccolto queste e altre risposte nella gallery sopra con gli esperti di Junker: app per la raccolta differenziata che in pochi clic scioglie ogni dubbio su qualsiasi tipo di oggetto si debba buttar via, ma non si sa bene dove mettere.

donato_berardi : RT @assoambiente: ??Si può fare la migliore raccolta differenziata per qualità e quantità, ma poi i rifiuti comunque vanno avviati ad impia… - donato_berardi : RT @TvRicicla: Raccolta differenziata, chi paga? Ne parliamo domani dalle ore 11:00 in diretta su - donato_berardi : RT @assoambiente: #StrategiaNazionaleRifiuti Perché la Lombardia funziona? @Cattaneo_R @RegLombardia: da #emergenzarifiuti di Milano del 1… - ___1dlovesme___ : @animairrequieta @senevuoiancora Nelle scuole la raccolta differenziata nelle classi non viene spesso considerata.… - renderman81 : @alesstar Sono volati tutti i secchi della raccolta differenziata -