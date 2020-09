DIRETTA Sampdoria Benevento – Formazioni ufficiali e risultato LIVE (Di sabato 26 settembre 2020) Sampdoria e Benevento si sfidano tra poco allo Stadio Ferraris di Marassi in Genova per la seconda giornata del campionato di Serie A 2020/21. Debutto assoluto stagionale per i giallorossi che hanno usufruito del rinvio della prima giornata concesso alle squadre provenienti dalla Serie B, che hanno terminato in ritardo il campionato. La Sampdoria ha bisogno di mostrare la versione migliore di sé dopo la brutta prova all’esordio in casa della Juventus. Sampdoria Benevento – Le scelte degli allenatori Nella Sampdoria a ranghi completi di questo inizio stagione fioccano i ballottaggi. In difesa Yoshida e Tonelli si giocano il posto accanto a Colley, mentre al centro del campo sono Thorsby e Vieira a battagliare per fare coppia con Ekdal. C’è curiosità ... Leggi su giornal (Di sabato 26 settembre 2020)si sfidano tra poco allo Stadio Ferraris di Marassi in Genova per la seconda giornata del campionato di Serie A 2020/21. Debutto assoluto stagionale per i giallorossi che hanno usufruito del rinvio della prima giornata concesso alle squadre provenienti dalla Serie B, che hanno terminato in ritardo il campionato. Laha bisogno di mostrare la versione migliore di sé dopo la brutta prova all’esordio in casa della Juventus.– Le scelte degli allenatori Nellaa ranghi completi di questo inizio stagione fioccano i ballottaggi. In difesa Yoshida e Tonelli si giocano il posto accanto a Colley, mentre al centro del campo sono Thorsby e Vieira a battagliare per fare coppia con Ekdal. C’è curiosità ...

infoitsport : Diretta Sampdoria-Benevento ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - footballdata_fi : ??Le curiosità della 2° giornata @SerieA 2020/21: ???????Ore 18.00 - stadio 'Ferraris' di Genova - diretta @SkySport… - salvione : Diretta Sampdoria-Benevento ore 18: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming - sportli26181512 : Diretta Sampdoria-Benevento ore 18: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming: Esordio stagionale in… - sportface2016 : #SerieA Sampdoria-Benevento sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e diretta streaming della seconda giorn… -