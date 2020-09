Atletico Madrid, Simeone: «Suarez convinto subito» (Di sabato 26 settembre 2020) Diego Simeone ha parlato dell’arrivo di Luis Suarez all’Atletico Madrid Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, durante la conferenza stampa in vista della partita contro il Granada ha parlato anche dell’arrivo di Luis Suarez. «Luis era convinto di venire all’Atletico Madrid già la prima volta che ci siamo sentiti. Sapeva bene che qui avrebbe potuto continuare a mostrare a tutti di essere un attaccante importante. In lui ho visto proprio ciò che cerchiamo in questo club: entusiasmo e voglia di vestire la maglia biancorossa». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 settembre 2020) Diegoha parlato dell’arrivo di Luisall’Diego, allenatore dell’, durante la conferenza stampa in vista della partita contro il Granada ha parlato anche dell’arrivo di Luis. «Luis eradi venire all’già la prima volta che ci siamo sentiti. Sapeva bene che qui avrebbe potuto continuare a mostrare a tutti di essere un attaccante importante. In lui ho visto proprio ciò che cerchiamo in questo club: entusiasmo e voglia di vestire la maglia biancorossa». Leggi su Calcionews24.com

