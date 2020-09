“Quest’anno Io Vuole Imparare Italiano Bene”, Scoppia La Polemica per il Libro di Seconda Elementare (Di venerdì 25 settembre 2020) Sta girando in queste ore la rappresentazione grafica di un bimbo immigrato con evidenti difficoltà comunicative. La didascalia ha generato grande sdegno tra gli utenti di facebook. Questo il commento di una maestra: “Mi mancano le parole per dire quanto razzisti, beceri, lontani dalla realtà delle classi, siano gli autori e gli editori di questa … Leggi su youreduaction (Di venerdì 25 settembre 2020) Sta girando in queste ore la rappresentazione grafica di un bimbo immigrato con evidenti difficoltà comunicative. La didascalia ha generato grande sdegno tra gli utenti di facebook. Questo il commento di una maestra: “Mi mancano le parole per dire quanto razzisti, beceri, lontani dalla realtà delle classi, siano gli autori e gli editori di questa …

BiasiErika : @ChaanelChanel Sono tutti folli quest'anno???? ma io ho la sensazione che ci sia lo zampino del gf che vuole creare a… - katiapatelli29 : quest'anno al minivolley ho due bambini di colore. c'è una bambina (2° elementare) che quando ci sono i giochi in… - MBavagnoli : @SimoneVazzana Purtroppo mai come quest'anno serviranno almeno 20 titolari e al momento ne abbiamo al massimo 13 o… - Tomele09 : @51m0_ @_enz29 Come ha detto Enzo l’hanno prossimo torna, quest’anno é voluto rimanere lui perché vuole provare a v… - GruppoEsperti : A occhio e croce quest'anno Hakan #Calhanoglu vuole far divertire i fantallenatori ?????? #Fantacalcio… -

Ultime Notizie dalla rete : “Quest’anno Vuole Superbonus del 110%: tutti i nodi in condominio tra assemblea e morosità. A cosa stare attenti Il Sole 24 ORE