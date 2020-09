Leonardo, Profumo acquista 100 mila azioni (Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – L’Amministratore Delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, ha acquistato 100.000 azioni della società ad un prezzo unitario di 5,036 euro, per un controvalore complessivo pari a 503.600 euro. L’operazione – fa sapere l gruppo – notificata con un internal dealing, “può essere interpretata come un segnale di fiducia del top manager sulle prospettive della società”. Leggi su quifinanza (Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – L’Amministratore Delegato di, Alessandro, hato 100.000della società ad un prezzo unitario di 5,036 euro, per un controvalore complessivo pari a 503.600 euro. L’operazione – fa sapere l gruppo – notificata con un internal dealing, “può essere interpretata come un segnale di fiducia del top manager sulle prospettive della società”.

