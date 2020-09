Giorgia Palmas e Filippo Magnini genitori | è nata Mia

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 25 settembre 2020) Due emozionati Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno annunciato via social la nascita della loro bambina, Mia, venuta al mondo venerdì 25 settembre. «Oggi è un giorno meraviglioso perché tu, amore nostro infinito, sei arrivata tra di noi», ha scritto l’ex velina pubblicando uno scatto che lascia intravedere la piccola. «È stata un’avventura meravigliosa averti portato in grembo per nove mesi, ho imparato a conoscere tutti i tuoi movimenti e abbiamo passato il tempo a immaginarti, a sognarti, ma mai avremmo potuto immaginare il momento in cui i nostri occhi avrebbero incontrato i tuoi. Siamo colmi di gioia e di emozione, e ti amiamo da morire. Sei vita pura, sei il dono più grande che io, tuo papà e tua sorella potessimo mai immaginare».