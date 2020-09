Striscia la Notizia, addio a Michelle Hunziker e Gerry Scotti: scelti i sostituti (Di giovedì 24 settembre 2020) Striscia la Notizia è pronta a ripartire, ma senza i suoi storici conduttori. Michelle Hunziker e Gerry Scotti, infatti, saranno sostituiti da Ficarra e Picone che per la prima volta si troveranno a condurre la parte autunnale del programma. Sta per tornare il tg satirico di Antonio Ricci, in onda da lunedì 28 settembre. Quest’anno però, i due volti noti della trasmissione non ci saranno. Stiamo parlando di Michelle Hunziker e Gerry Scotti che, per questa prima parte autunnale saranno sostituiti per la prima volta da Ficarra e Picone. Da dicembre, invece, ritorneranno i due conduttori storici di Striscia, ovvero Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Per i due comici ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 24 settembre 2020)laè pronta a ripartire, ma senza i suoi storici conduttori., infatti, saranno sostituiti da Ficarra e Picone che per la prima volta si troveranno a condurre la parte autunnale del programma. Sta per tornare il tg satirico di Antonio Ricci, in onda da lunedì 28 settembre. Quest’anno però, i due volti noti della trasmissione non ci saranno. Stiamo parlando diche, per questa prima parte autunnale saranno sostituiti per la prima volta da Ficarra e Picone. Da dicembre, invece, ritorneranno i due conduttori storici di, ovvero Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Per i due comici ...

Notiziedi_it : Luca Abete festeggia 15 anni a Striscia La Notizia: “In Campania qualcosa è cambiato” - tommypaura : @jjb273 T’immagini.. momento bellissimo della live, clip del secolo... BAM PUBBLICITÀ! Come su striscia la notizia… - tonyvaipiano : @Julio_Arnes Striscia la notizia, la voce dell'insolenza - Clockwoork : [RANT 3/3] E non dico che l'intrattenimento non vada bene! Però se immagino intrattenimento per non-millennials mi… - GrenaPaolo : @Pinucciosono Un po come 'Striscia la notizia'... -