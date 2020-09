Istat, mercato immobiliare: aumento record per i prezzi delle case nel II trimestre (Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – Secondo le stime preliminari, nel secondo trimestre 2020 l’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) acquIstate dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, aumenta del 3,1% rispetto al trimestre precedente e del 3,4% nei confronti dello stesso periodo del 2019 (era +1,7% nel primo trimestre 2020). È quanto emerge dal rapporto Istat sui prezzi delle abitazioni nel secondo trimestre del 2020. L’aumento tendenziale dei prezzi delle abitazioni, il più ampio da quando è disponibile la serie storica dell’IPAB, è attribuibile sia ai prezzi delle abitazioni nuove ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – Secondo le stime preliminari, nel secondo2020 l’indice deiabitazioni (IPAB) acque dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, aumenta del 3,1% rispetto alprecedente e del 3,4% nei confronti dello stesso periodo del 2019 (era +1,7% nel primo2020). È quanto emerge dal rapportosuiabitazioni nel secondodel 2020. L’tendenziale deiabitazioni, il più ampio da quando è disponibile la serie storica dell’IPAB, è attribuibile sia aiabitazioni nuove ...

