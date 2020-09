Borse 24 settembre 2020, listini Ue in rosso. Wall Street in positivo (Di giovedì 24 settembre 2020) Borse 24 settembre 2020, nuova giornata ‘cruciale’ per i mercati. Piazza Affari chiude in rosso. MILANO – Borse 24 settembre 2020. Penultima seduta settimanale per i mercati che arrivano da due giorni in positivo dopo il crollo del lunedì. Le previsioni prevedono una chiusura di questa ultima settimana di settembre in rosso visto che difficilmente nelle 48 ore che rimangono si riuscirà a recuperare il terreno perso nella prima sessione. Borse 24 settembre 2020, Piazza Affari apre in rosso Piazza Affari chiude in rosso. Dopo la chiusura in positivo di mercoledì, il listino ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 24 settembre 2020)24, nuova giornata ‘cruciale’ per i mercati. Piazza Affari chiude in. MILANO –24. Penultima seduta settimanale per i mercati che arrivano da due giorni indopo il crollo del lunedì. Le previsioni prevedono una chiusura di questa ultima settimana diinvisto che difficilmente nelle 48 ore che rimangono si riuscirà a recuperare il terreno perso nella prima sessione.24, Piazza Affari apre inPiazza Affari chiude in. Dopo la chiusura indi mercoledì, il listino ...

