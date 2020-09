1928 | 48 giorni all’inferno | un regime e un processo infame

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 24 settembre 2020) Il dirigibile Italia si era comportato bene, fino a quel momento. Partito da Ciampino il 19 marzo, aveva dovuto far scalo in Pomerania solo perché la grandine aveva danneggiato alcune superfici di controllo, ma era arrivato alla base di Baia del Re il 10 maggio in forma smagliante. L’obiettivo, ufficialmente, erano tre semplici voli esplorativi: nel concreto, non era un caso se il dirigibile si chiamava Italia. Doveva dimostrare agli occhi del mondo che l’aviazione fascista non era seconda a nessuno. Segui Termometro Politico su Google News Mussolini seguiva la spedizione da vicino, e a bordo era stato messo un giornalista de “Il popolo d’Italia” per documentare ogni momento. Il Pontefice in persona aveva consegnato al capitano e progettista, Umberto Nobile, una croce da piantare nel pack. I primi due viaggi erano andati ...