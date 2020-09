(Di mercoledì 23 settembre 2020) È arrivata oggi l’ufficialità da parte deldell’acquisto di Zitodal Primeiro de Agosto. L’attaccante angolano classe 2002, che era sbarcato in Sardegna nella serata di sabato 12 settembre e aveva dovuto osservare un isolamento fiduciario prima di potersi unire alla squadra rossoblù, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Calcio_Casteddu : #Luvumbo e del #CagliariCalcio - spaziocagliari : Adesso è #ufficiale ???? #Luvumbo è un nuovo giocatore del #Cagliari ! ???????? #Benvenuto ? #CagliariCalcio… - sportface2016 : Il #Cagliari ha ufficializzato l'acquisto di Zito #Luvumbo: contratto fino al 30 giugno 2025 - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ? UFFICIALE - ???? #Cagliari, ecco Zito #Luvumbo Il comunicato del club ???? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato https://t.… - BombeDiVlad : ? UFFICIALE - ???? #Cagliari, ecco Zito #Luvumbo Il comunicato del club ???? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato -

Alessandro Tripaldelli, classe 1999, è il quinto rinforzo per il Cagliari dopo l'approdo in rossoblù di Marin, Zappa, Sottil e Luvumbo. Difensore esterno sinistro, sarà chiamato a sostituire Pellegrin ...