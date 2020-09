«A forza di dare spallate, finisce per rimediare una lussazione dopo l’altra» (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un capitano (quasi) senza fascia. dopo l’affondo di Luca Zaia – «io governo, non vado in giro a fare comizi» – nel centrodestra è partita la corsa alla delegittimazione del leader designato (in base al successo elettorale). Ma ora quella posizione da deus ex machina inizia a traballare, come dimostra la dichiarazione di Giovanni Toti contro Salvini e sul futuro della coalizione. Il Presidente della Regione Liguria, appena rieletto, non fa sconti al segretario della Lega e ne condanna l’atteggiamento politico. LEGGI ANCHE > La Misericordia di Ponsacco non è stata misericordiosa con Salvini «Per essere il capo, servono due cose. I numeri e la capacità di gestire la coalizione. I primi ci sono, la seconda per ora no – ha sentenziato Giovanni Toti contro Salvini nella sua intervista a Il ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un capitano (quasi) senza fascia.l’affondo di Luca Zaia – «io governo, non vado in giro a fare comizi» – nel centrodestra è partita la corsa alla delegittimazione del leader designato (in base al successo elettorale). Ma ora quella posizione da deus ex machina inizia a traballare, come dimostra la dichiarazione di Giovanni Toti contro Salvini e sul futuro della coalizione. Il Presidente della Regione Liguria, appena rieletto, non fa sconti al segretario della Lega e ne condanna l’atteggiamento politico. LEGGI ANCHE > La Misericordia di Ponsacco non è stata misericordiosa con Salvini «Per essere il capo, servono due cose. I numeri e la capacità di gestire la coalizione. I primi ci sono, la seconda per ora no – ha sentenziato Giovanni Toti contro Salvini nella sua intervista a Il ...

Ultime Notizie dalla rete : forza dare La forza di cambiare! La storia di Marco Pirone Il Mattino Regionali Marche 2020: ecco il nuovo consiglio regionali con Acquaroli presidente e i dati definitivi

“Un risultato storico, grazie al quale vogliamo recuperare la frattura tra istituzioni e territorio, per dare risposte concrete e attese dalla ... 1 rispettivamente per Popolari Marche e Civitas ...

"Siamo la seconda forza, coinvolgeremo i cittadini"

Vittorio Valletta, Cesena Siamo Noi può dirsi soddisfatta dei risultati delle elezioni nei quartieri? "Noi al momento siamo contenti perché in molti quartieri siamo risultati la seconda forza politica ...

