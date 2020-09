Roma, incendio a via Satrico. Morta una donna (Di martedì 22 settembre 2020) Tragedia nella nottata in via Satrico 11, zona Appio Latino, dove una donna è Morta in seguito a un incendio scoppiato nel suo appartamento. Le fiamme, divampate al quarto piano della palazzina, non hanno lasciato scampo alla donna soccorsa da vigili del fuoco e Polizia Locale di Roma Capitale. Ancora da accertare la causa che ha provocato l’incendio. Mario Bonito L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 22 settembre 2020) Tragedia nella nottata in via11, zona Appio Latino, dove unain seguito a unscoppiato nel suo appartamento. Le fiamme, divampate al quarto piano della palazzina, non hanno lasciato scampo allasoccorsa da vigili del fuoco e Polizia Locale diCapitale. Ancora da accertare la causa che ha provocato l’. Mario Bonito L'articolo proviene da Italia Sera.

