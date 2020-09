Pomezia, gli studenti del Liceo Pascal donano 3 alberi: piantati nell’area verde di via Mazzini (Di martedì 22 settembre 2020) Sono stati messi a dimora questa mattina 3 nuovi alberi donati dalla 5F del Liceo scientifico Pascal di Pomezia. 3 cipressi piantati nell’area verde di via Mazzini, nei pressi dello stadio comunale, che vanno ad aggiungersi ai 5 donati a giugno scorso dalla Polizia Locale. «Un gesto generoso che ci riempie di speranza – dichiara l’Assessore Giovanni Mattias – Quando dei ragazzi così giovani decidono di dedicarsi alla cura della propria Città significa che tutti, dalla scuola alle istituzioni, devono fare la propria parte per sostenerli e valorizzare il loro impegno”. “Voglio ringraziare tutti gli studenti della 5F e la professoressa Luzi per il dono fatto a Pomezia e a tutti i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 settembre 2020) Sono stati messi a dimora questa mattina 3 nuovidonati dalla 5F delscientificodi. 3 cipressinell’areadi via, nei pressi dello stadio comunale, che vanno ad aggiungersi ai 5 donati a giugno scorso dalla Polizia Locale. «Un gesto generoso che ci riempie di speranza – dichiara l’Assessore Giovanni Mattias – Quando dei ragazzi così giovani decidono di dedicarsi alla cura della propria Città significa che tutti, dalla scuola alle istituzioni, devono fare la propria parte per sostenerli e valorizzare il loro impegno”. “Voglio ringraziare tutti glidella 5F e la professoressa Luzi per il dono fatto ae a tutti i ...

Si terrà a Pomezia il prossimo 1 ottobre, presso l’aula consiliare di piazza Indipendenza, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi ...

Torvaianica, agguato da boss Indagano i pm dell'Antimafia: deciso un vertice d'urgenza sindaci- prefetto

Ma non è solo questo a orientare lo sguardo dei magistrati sulle mafie. La zona di Torvaianica, Ardea e Pomezia è stata già in passato oggetto delle attenzioni dell'antimafia. Il prefetto di ...

