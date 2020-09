Emma Marrone a un anno dalla malattia: «Non dimentico l’odore della paura» (Di martedì 22 settembre 2020) Un anno fa Emma Marrone annunciava ai fan la necessità di prendersi una pausa dalla musica per motivi di salute. Sono trascorsi 12 mesi da allora e in questo periodo di tempo la cantante si è sottoposta a un intervento chirurgico e ha lottato contro la malattia. Oggi è guarita completamente, ma sui social ricorda quel momento: «Non dimentico l’odore della paura, le gambe molli e l’incapacità di respirare davvero. Non dimentico lo sguardo spaventato della mia famiglia. Voglio ricordare bene la sensazione di rinascita». «La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani – ha scritto Emma, citando John ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 22 settembre 2020) Unfaannunciava ai fan la necessità di prendersi una pausamusica per motivi di salute. Sono trascorsi 12 mesi da allora e in questo periodo di tempo la cantante si è sottoposta a un intervento chirurgico e ha lottato contro la. Oggi è guarita completamente, ma sui social ricorda quel momento: «Nonl’odore, le gambe molli e l’incapacità di respirare davvero. Nonlo sguardo spaventatomia famiglia. Voglio ricordare bene la sensazione di rinascita». «La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani – ha scritto, citando John ...

