Diletta Leotta, incredibile rivelazione: “Ti hanno presa solo per le t****” (Di martedì 22 settembre 2020) Diletta Leotta ha deciso di rivelare alcune fasi della sua vita che, fino a poco tempo fa, erano rimaste senza risposta: “Ti hanno presa solo per le t****” Diletta Leotta, Fonte foto: Instagram (@DilettaLeotta)Sempre bellissima e al centro dell’attenzione dei suoi tantissimi fan e follower, Diletta Leotta continua a far parlare di sé e della sua relazione finita con il famoso pugile italiano Daniele Scardina e questa volta le rivelazione sono incredibili: “Ti hanno presa solo per le t****”. Durante l’estate, e in modo particolare dopo la fine del lockdown causato dalla ... Leggi su chenews (Di martedì 22 settembre 2020)ha deciso di rivelare alcune fasi della sua vita che, fino a poco tempo fa, erano rimaste senza risposta: “Tiper le t****”, Fonte foto: Instagram (@)Sempre bellissima e al centro dell’attenzione dei suoi tantissimi fan e follower,continua a far parlare di sé e della sua relazione finita con il famoso pugile italiano Daniele Scardina e questa volta lesono incredibili: “Tiper le t****”. Durante l’estate, e in modo particolare dopo la fine del lockdown causato dalla ...

