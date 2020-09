Mattarella celebra i 75 anni dell'Onu “Rafforzare la partecipazione” (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Celebriamo, oggi, un successo. L'Onu ha reso migliore la vita della Comunità internazionale. Non ignoriamo manchevolezze e insufficienze del suo sistema. Malgrado queste si è agito, sovente, con successo per rimuovere o ridurre le tensioni internazionali; perchè i conflitti trovassero composizione pacifica; perchè l'agenda del mondo prendesse atto di diseguaglianze tra i popoli alle quali porre riparo e della limitatezza delle risorse disponibili sulla Terra”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un videomessaggio in occasione del 75esimo anniversario delle Nazioni Unite.“La grande visione – che portò alla Carta di San Francisco e al proposito “mai ... Leggi su iltempo (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Celebriamo, oggi, un successo. L'Onu ha reso migliore la vitaa Comunità internazionale. Non ignoriamo manchevolezze e insufficienze del suo sistema. Malgrado queste si è agito, sovente, con successo per rimuovere o ridurre le tensioni internazionali; perchè i conflitti trovassero composizione pacifica; perchè l'agenda del mondo prendesse atto di diseguaglianze tra i popoli alle quali porre riparo ea limitatezzae risorse disponibili sulla Terra”. Lo ha detto il presidentea Repubblica, Sergio, in un videomessaggio in occasione del 75esimoversarioe Nazioni Unite.“La grande visione – che portò alla Carta di San Francisco e al proposito “mai ...

ROMA (ITALPRESS) – “Celebriamo, oggi, un successo. L’Onu ha reso migliore la vita della Comunità internazionale. Non ignoriamo manchevolezze e insufficienze del suo sistema. Malgrado queste si è agito ...

ROMA (ITALPRESS) – "Celebriamo, oggi, un successo. L'Onu ha reso migliore la vita della Comunità internazionale. Non ignoriamo manchevolezze e insufficienze del suo sistema. Malgrado queste si è agito ...