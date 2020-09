Emmy Awards 2020 | i beauty look più belli

(Di lunedì 21 settembre 2020) Teatro vuoto, nessun red carpet (o almeno, non fisico), zero flash. La pandemia da Covid-19 ha stravolto il consueto appuntamento degli Emmy Awards, da sempre considerati gli «Oscar della televisione», ma senza spegnerlo. Con tutte le misure di sicurezza del caso, la produzione ha infatti deciso di non rimandare l’evento, ma di proporlo in una forma diversa, virtuale, eppure coinvolgente.

Il Covid c’è ancora, gli Emmy Awards anche. Non potevano mancare all’appuntamento e non sono mancati. Anche se, le star della TV americana, sono state premiate direttamente dal salotto di casa. Gli Em ...NEW YORK, 21 SET - Le star della tv americana hanno partecipato dal salotto di casa alla serata degli Emmy Awards, l'equivalente degli Oscar per la televisione, svolti in edizione virtuale causa pande ...‘Succession’ è la miglior serie drammatica dell’anno: questo il verdetto degli Emmy Awards presentati per la prima volta in versione virtuale a causa del Coronavirus. La serie, in onda su Hbo e in Ita ...