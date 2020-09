Coi piedi a bagno nella Fontana del Tirreno a Roma: turista multata. Lei: "Non pensavo fosse grave" (Di lunedì 21 settembre 2020) “Non pensavo fosse una cosa così grave” sarebbero state le parole di una 27enne turista olandese multata per aver immerso i piedi nella Fontana del Tirreno, a Roma. I carabinieri hanno sanzionato la ragazza con una multa di 300 euro. L’episodio è avvenuto ieri, domenica 20 settembre, intorno alle 16.La donna era inizialmente appoggiata al bordo della Fontana, salvo poi sfilarsi le scarpe per immergere i piedi in acqua. La turista, dopo essere stata multata dai carabinieri, si è giustificata dicendo di “non pensare che fosse ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 settembre 2020) “Nonuna cosa cos&i” sarebbero state le parole di una 27enneolandeseper aver immerso idel, a. I carabinieri hanno sanzionato la ragazza con una multa di 300 euro. L’episodio &e; avvenuto ieri, domenica 20 settembre, intorno alle 16.La donna era inizialmente appoggiata al bordo della, salvo poi sfilarsi le scarpe per immergere iin acqua. La, dopo essere statadai carabinieri, si &e; giustificata dicendo di “non pensare che...

“Non pensavo fosse una cosa così grave” sarebbero state le parole di una 27enne turista olandese multata per aver immerso i piedi nella Fontana del Tirreno, a Roma. I carabinieri hanno sanzionato la r ...

