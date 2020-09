Armando Incarnato in lotta contro Gianluca | Anticipazioni Uomini e Donne 22 Settembre

(Di lunedì 21 settembre 2020)si trova inil nuovo tronistae cerca in ogni modo di conquistare una delle sue corteggiatrici durante la puntata di domani. Il cavaliere diinfatti, durante la puntata di ieri si è trovato in mezzo alla conoscenza ancora mai nata tra Lucrezia e il tronista. Il cavaliere del parterre maschile però, non si è tirato indietro e ha deciso all’interno dello studio disi confessare il suo reale interesse nei confronti di una delle nuove corteggiatrici.infatti, si è trovato davanti a un triangolo inaspettato tra la sua corteggiatrice Lucrezia e il cavaliere che, non ha nessuna intenzione di tirarsi indietro. Cosa ...

La_Pripra : RT @Beths0630: Armando Incarnato detto anche 'Il Provola' #uominiedonne - annakiara119 : RT @Beths0630: Armando Incarnato detto anche 'Il Provola' #uominiedonne - Beths0630 : Armando Incarnato detto anche 'Il Provola' #uominiedonne - infoitcultura : Armando Incarnato minaccia Karina Cascella a Uomini e Donne: “Potrei raccontare il tuo passato…” - infoitcultura : Armando Incarnato minaccia Karina Cascella a Uomini e Donne | “Potrei raccontare il tuo passato…” -

Ultime Notizie dalla rete : Armando Incarnato

A quanto pare Armando Incarnato ha raccontato di aver ascoltato una conversazione telefonica di Paolo che confessava al figlio di essere venuto per Gemma solo per avere un po’ di visibilità, ma lei no ...Gli animi si scaldano ad uomini e donne nella puntata del 21 settembre. Ed Armando Incarnato non può che essere il protagonista della rissa. L’uomo, ormai da tempo nel parterre maschile sembrerebbe ...Rissa sfiorata a Uomini e Donne tra due cavalieri del trono over. Come si legge nelle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, nella registrazione del 18 settembre, Armando Incarnato e Simone B ...