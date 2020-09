Spadafora “La riapertura degli stadi non è un libera tutti” (Di domenica 20 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Deve essere chiaro che non c'è nessun liberi tutti, la situazione epidemiologica europea non consente passi falsi. A fronte della decisione di alcune Regioni abbiamo con i colleghi Speranza e Boccia avanzato l'idea di aprire su tutta Italia, per equità sportiva e come sperimentazione in vista del prossimo decreto della presidenza del Consiglio”. Questo l'appello di Vincenzo Spadafora dopo il via libera agli eventi sportivi all'aperto di ammettere mille spettatori. I primi riscontri si stanno vedendo a Roma, dove per le semifinali e le finali degli Internazionali d'Italia è permesso l'ingresso di pubblico. La riapertura degli stadi, secondo quanto affermato dal ministro per le politiche giovanili e lo sport al ‘Corriere ... Leggi su iltempo (Di domenica 20 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Deve essere chiaro che non c'è nessun liberi tutti, la situazione epidemiologica europea non consente passi falsi. A fronte della decisione di alcune Regioni abbiamo con i colleghi Speranza e Boccia avanzato l'idea di aprire su tutta Italia, per equità sportiva e come sperimentazione in vista del prossimo decreto della presidenza del Consiglio”. Questo l'appello di Vincenzodopo il viaagli eventi sportivi all'aperto di ammettere mille spettatori. I primi riscontri si stanno vedendo a Roma, dove per le semifinali e le finaliInternazionali d'Italia è permesso l'ingresso di pubblico. La, secondo quanto affermato dal ministro per le politiche giovanili e lo sport al ‘Corriere ...

