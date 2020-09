Piccinini: «Tornare a fare il telecronista? Mai dire mai. Non vedo l’ora di intervistare Conte» (Di domenica 20 settembre 2020) Sandro Piccinini ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo ritorno in televisione: il noto telecronista stasera sarà nel Club di Sky Sandro Piccinini ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport del suo ritorno in tv. Il noto telecronista sarà presente per tutta la stagione nel «Sky calcio club» di Fabio Caressa. DA telecronista A OPINIONISTA – «Un ruolo diverso, aiuterò la squadra, molto stimolante. Prima di approdare a Mediaset ero stato opinionista a “Goal di notte”, su Teleroma 56, ma ero molto giovane. Oggi ho l’età più adatta e una vita più vissuta per fare l’opinionista. Sarò rispettoso, non mi piacciono quelli pieni di certezze che si mettono in competizione con gli allenatori. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020) Sandroha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo ritorno in televisione: il notostasera sarà nel Club di Sky Sandroha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport del suo ritorno in tv. Il notosarà presente per tutta la stagione nel «Sky calcio club» di Fabio Caressa. DAA OPINIONISTA – «Un ruolo diverso, aiuterò la squadra, molto stimolante. Prima di approdare a Mediaset ero stato opinionista a “Goal di notte”, su Teleroma 56, ma ero molto giovane. Oggi ho l’età più adatta e una vita più vissuta perl’opinionista. Sarò rispettoso, non mi piacciono quelli pieni di certezze che si mettono in competizione con gli allenatori. ...

