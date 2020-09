Contagi in lieve calo (1.638) ma record di morti dal 7 luglio (Di domenica 20 settembre 2020) Andrea Cuomo Ieri 24 decessi, mai così tanti negli ultimi 74 giorni Tamponi sopra quota 100mila, 21.721 in Lombardia Sono 1.638 i nuovi Contagi di ieri, un dato in linea con gli ultimi giorni, anzi inferiore ai 1.907 casi di venerdì. E con un numero incoraggiante di tamponi, 103.223, superiore al giorno precedente (99.839) Ma a preoccupare è il dato dei morti: 24 in altrettante, ore. Era dal 7 luglio, quando si contarono 30 decessi, che non si verificava un dato così lugubre. I morti sono distribuiti in dieci differenti regioni, a dimostrazione che la seconda ondata del Coronavirus è molto più democratica della prima, anche se il record resta della Lombardia, con 9. Ci sono poi 5 morti in Veneto, 2 in Emilia-Romagna e Liguria e uno ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 20 settembre 2020) Andrea Cuomo Ieri 24 decessi, mai così tanti negli ultimi 74 giorni Tamponi sopra quota 100mila, 21.721 in Lombardia Sono 1.638 i nuovidi ieri, un dato in linea con gli ultimi giorni, anzi inferiore ai 1.907 casi di venerdì. E con un numero incoraggiante di tamponi, 103.223, superiore al giorno precedente (99.839) Ma a preoccupare è il dato dei: 24 in altrettante, ore. Era dal 7, quando si contarono 30 decessi, che non si verificava un dato così lugubre. Isono distribuiti in dieci differenti regioni, a dimostrazione che la seconda ondata del Coronavirus è molto più democratica della prima, anche se ilresta della Lombardia, con 9. Ci sono poi 5in Veneto, 2 in Emilia-Romagna e Liguria e uno ...

