PS5 vs Xbox Series X | nei sondaggi di Digital Foundry Microsoft recupera terreno ma non basta

(Di sabato 19 settembre 2020) Qualche giorno fa, John Linneman di, ha tenuto uno su Twitter, nel quale domandava ai propri follower quale console next-gen avrebbero acquistato, fraX, PlayStation 5 e le loro due versioni alternative,S e PS5.Si tratta di uno molto comune di questi tempi, per conoscere la volontà popolare in virtù degli ultimi eventi e reveal. Solitamente, PlayStation 5 è sempre emersa vincitrice da questo genere di competizioni e i motivi sono diversi: tanta popolarità ereditata da una generazione di successo con PlayStation 4, IP first party solide e molto altro. Eppure, sembra che qualcosa sia cambiato.Al termine di questo nuovo ...

infoitscienza : Deathloop su PS5 è un'esclusiva temporale, la versione Xbox Series X ha un possibile periodo di uscita - infoitscienza : PS5 è più semplice da lavorare di Xbox Series X secondo molti sviluppatori, dice Digital Foundry - Lollowitz : RT @hwupgrade: La next-gen e la guerra dei prezzi ?? #PS5 - DarioConti1984 : Sony ha pensato a una PS5 depotenziata come la Xbox Series S, ma ha lasciato perdere - MissioneStartup : RT @startup_italia: Com'era la scuola di magia e stregoneria nell'Ottocento? Lo scopriremo su PlayStation e XBox nel 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 Xbox

Da quando è stata annunciata PlayStation 5, tutti sanno che a livello di dimensioni sarà una console importante. Tuttavia, in pochi pensavano che sarebbe potuta essere così grande. Grazie ad alcune mi ...Durante lo Showcase PS5 del 16 settembre Sony ha annunciato PlayStation Plus Collection per PlayStation 5, in molti hanno subito paragonato questa novità a Xbox Game Pass di Microsoft ma le cose in re ...Finalmente, durante lo scorso appuntamento streaming del 16 settembre, Sony ha ufficializzato il prezzo e la data di lancio di PS5. Tuttavia, i videogiocatori sono ancora ben lontani da provare quello ...