Positiva al Covid la presidente di un seggio: sostituiti tutti (Di sabato 19 settembre 2020) Una donna di Potenza, presidente di seggio elettorale, è risultata Positiva al coronavirus. Il tampone è stato effettuato nei giorni scorsi. La donna, asintomatica, ha partecipato alle operazioni ...

