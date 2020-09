Genoa, ufficiale l’arrivo in prestito di Zappacosta (Di sabato 19 settembre 2020) Mattinata di ufficialità in casa Genoa, visto che il Grifone annuncia anche l’arrivo di Davide Zappacosta in prestito dal Chelsea, dopo aver confermato l’approdo in rossoblu di Marko Pjaca dalla Juventus. Il terzino destro, lo scorso anno alla Roma, è il rinforzo chiesto e ottenuto da Maran: “Il Genoa comunica di aver rilevato, in prestito da Juventus e Chelsea, le prestazioni sportive dell’attaccante croato Marko Pjaca e dell’esterno Davide Zappacosta”, spiegano i liguri in una nota. Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) Mattinata di ufficialità in casa, visto che il Grifone annuncia anche l’arrivo di Davideindal Chelsea, dopo aver confermato l’approdo in rossoblu di Marko Pjaca dalla Juventus. Il terzino destro, lo scorso anno alla Roma, è il rinforzo chiesto e ottenuto da Maran: “Ilcomunica di aver rilevato, inda Juventus e Chelsea, le prestazioni sportive dell’attaccante croato Marko Pjaca e dell’esterno Davide”, spiegano i liguri in una nota.

