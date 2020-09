Atalanta, 3-1 nel test col Ravenna. Colley, Pasalic e Zapata in gol (Di sabato 19 settembre 2020) BERGAMO - Dopo aver affrontato il Como , l' Atalanta è tornata in campo nel pomeriggio di oggi per la seconda amichevole di giornata in programma. Avversario stavolta il Ravenna , che milita in Serie ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 19 settembre 2020) BERGAMO - Dopo aver affrontato il Como , l'è tornata in campo nel pomeriggio di oggi per la seconda amichevole di giornata in programma. Avversario stavolta il, che milita in Serie ...

ZZiliani : ... a dire il vero non si doveva nemmeno nel campionato scorso; così come non si dovevano fischiare rigori come per… - Dalla_SerieA : Atalanta, doppiette per Muriel e Toloi nel test con il Como - - sportli26181512 : #Atalanta, 3-1 nel test col Ravenna. Colley, Pasalic e Zapata in gol: Seconda amichevole di giornata per i nerazzur… - Zelgadis265 : RT @ZZiliani: ... a dire il vero non si doveva nemmeno nel campionato scorso; così come non si dovevano fischiare rigori come per il mani d… - RubentusStyle : RT @ZZiliani: ... a dire il vero non si doveva nemmeno nel campionato scorso; così come non si dovevano fischiare rigori come per il mani d… -