Acqua non potabile al rione Libertà, Di Dio interroga Mastella: "Fare chiarezza" (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti In relazione all'immediata sospensione dell'utilizzo ai fini potabili dell'Acqua distribuita da Gesesa in una parte del rione Libertà ordinata dal sindaco Mastella è intervenuto il consigliere Italo Di Dio ha protocollato un'interrogazione urgente al sindaco Mastella. "Ritengo sia opportuno e doveroso – spiega Di Dio – informare i cittadini in merito alle motivazioni da cui è scaturito tale provvedimento. Per quale tipo di contaminazione si è proceduto ad interdire l'utilizzo dell'Acqua potabile? Come mai il sindaco non ne fa menzione nell'ordinanza? Da quanto tempo l'ente era a conoscenza della presenza di questo batterio? ...

