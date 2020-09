Vanvitelli | via allo screening sierologico per l’infezione da coronavirus

(Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – L’Universitàa seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria per la diffusione del COVID-19 ha ritenuto opportuno attuare una sorveglianza epidemiologica uniforme e capillare sulla sua Comunità con loper l’infezione da SARS-CoV-2 per studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo che volontariamente ne fa richiesta. L’Ateneo ha affidato all’Azienda Ospedaliera Universitaria dellalocon l’effettuazione del prelievo e test per la presenza di IgG e IgM o Ig Totali per l’infezione da SARS-CoV-2 e, ove necessario, l’effettuazione del tampone nasofaringeo e orofaringeo. Possono essere sottoposti ...

lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Vomero #Cronaca Fumo nero da un noto locale nel cuore del Vomero: Vigili del Fuoco sul posto - OndaWebTv : Vanvitelli, via allo screening sierologico per l’infezione da SARS-CoV-2 #lenotizieinpositivo di ondawebtv - Yogaolic : RT @NapoliToday: #Vomero #Cronaca Fumo nero da un noto locale nel cuore del Vomero: Vigili del Fuoco sul posto - NapoliToday : #Vomero #Cronaca Fumo nero da un noto locale nel cuore del Vomero: Vigili del Fuoco sul posto… - casertaweb : Prove di selezione dell’Università degli Studi della Campania “L.Vanvitelli” presso la Scuola Specialisti dell’A.M… -

Ultime Notizie dalla rete : Vanvitelli via

anteprima24.it

Fumo nero da un locale nel cuore del Vomero. E' quanto accaduto questa mattina in via Kerbaker, a pochi passi dalla centralissima Piazza Vanvitelli. Il fumo - come si vede dalle foto pubblicate dalla ...Principio d'incendio all'Osteria Donna Teresa in via Kerbaker, uno dei più antichi ristoranti del Vomero. Residenti e passanti se ne sono accorti dal fumo che usciva dalle saracinesche ancora chiuse s ...Principio d'incendio all'Osteria Donna Teresa, uno dei ristoranti più antichi del Vomero Principio d'incendio all'Osteria Donna Teresa in via Kerbaker, uno dei più antichi ristoranti del Vomero. Resid ...