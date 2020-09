(Di venerdì 18 settembre 2020) Victorhaildida indossare nella sua nuova avventura con il. Sarà la9. Quella appartenuta finora a Fernando Llorente che invece, sul sito del, appare senza undiattribuito, dato che è in uscita dalla squadra. Come vi avevo ampiamente anticipato il 9 va a @victor9 ! #ForzaSempre e nun c’accire nisciuno! pic.twitter.com/vMNkxv08Re — Carlo Alvino (@Carloalvino) September 18, 2020 L'articolo, èhala9 ilsta.

Salvato95551627 : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Turris, arriva il terzino D'Ignazio in prestito dal Napoli - tuttonapoli : UFFICIALE - Ecco i numeri di maglia scelti dal Napoli: la 7 di Callejon ad Elmas - NCN_it : UFFICIALE - NAPOLI, ECCO I NUMERI DI MAGLIA: LA 9 PER OSIMHEN CLICCA QUI: - napolista : Napoli, è ufficiale: Osimhen ha scelto la maglia numero 9 Sul sito del Napoli appare invece senza numero Fernando L… - NCN_it : UFFICIALE - KYLE KRAUSE È IL NUOVO PROPRIETARIO DEL PARMA CLICCA QUI: -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ufficiale

IlNapolista

Dunque non era un "piccolo caso". La prima visita a Parma di Kyle e Tanner Krause ha avuto un seguito, è stata propedeutica a un evento che può definirsi storico: il Parma calcio è americano. A distan ...Era atteso da tempo, è andato per le lunghe ma ora è arrivato: c'è l'annuncio ufficiale della conferma a Cremona di Gianluca Gaetano. Ecco il comunicato: U.S. Cremonese comunica di aver raggiunto l’ac ...A poche ore dall'esordio ufficiale contro il Parma in campionato, il Napoli svela ai tifosi la nuova numerazione che apparirà sulle maglie azzurre di quest'anno. C'era attesa per Victor Osimhen, ma il ...