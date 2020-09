Coronavirus, chiuso un intero asilo: ci sono positivi (Di venerdì 18 settembre 2020) L'asilo nido 123 Stella, privato ma convenzionato con Roma Capitale, è stato chiuso, notizia confermata da fonti istituzionali, a causa di tre educatrici risultate positivi al Coronavirus. L'asilo si trova in via Benedetto Aloisi Masella 79, una traversa di via di Torrevecchia. La Asl ha già avviato tutte le procedure di rito (test sierologici a tutto il personale ed, eventualmente, anche ai piccoli, se sono entrati in contatto) e ha deciso di chiudere nel frattempo la scuola in attesa dell'esito dei test. I contagi nelle scuole e negli asili di Roma e del Lazio Nessun allarme a Roma, dove i casi di Coronavirus all'interno di scuole e asili, fortunatamente, si contano ancora sulle dita di una mano. Una studentessa del liceo Azzarita è risultata ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 18 settembre 2020) L'nido 123 Stella, privato ma convenzionato con Roma Capitale, è stato, notizia confermata da fonti istituzionali, a causa di tre educatrici risultateal. L'si trova in via Benedetto Aloisi Masella 79, una traversa di via di Torrevecchia. La Asl ha già avviato tutte le procedure di rito (test sierologici a tutto il personale ed, eventualmente, anche ai piccoli, seentrati in contatto) e ha deciso di chiudere nel frattempo la scuola in attesa dell'esito dei test. I contagi nelle scuole e negli asili di Roma e del Lazio Nessun allarme a Roma, dove i casi diall'interno di scuole e asili, fortunatamente, si contano ancora sulle dita di una mano. Una studentessa del liceo Azzarita è risultata ...

SkyTG24 : Coronavirus Palermo, parente dipendente ha febbre: chiuso asilo nido - MediasetTgcom24 : Autogrill Fiorenzuola D'Arda sulla A1 chiuso per un caso di Covid #coronavirus - TgrRaiTrentino : Controlli negli esercizi commerciali sul rispetto delle misure anti contagio. Chiuso per cinque giorni il ristorant… - AntonellaMF73 : RT @FrancescaLozito: A Dublino sale a 3 il livello di allerta per il Coronavirus. Nuove restrizioni. Si ferma lo sport e divieti per i loca… - MicheleFaioli : RT @FrancescaLozito: A Dublino sale a 3 il livello di allerta per il Coronavirus. Nuove restrizioni. Si ferma lo sport e divieti per i loca… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus chiuso Cameriere trovato positivo al coronavirus: chiuso rinomato circolo dei Parioli Fanpage.it Coronavirus, 30 nuovi casi tra Terrasini e Cinisi: l'allarme dei sindaci

Ben trenta nuovi casi di coronavirus tra Terrasini e Cinisi. Nel dettaglio sono 17 i contagi nel primo caso e 13 nel secondo. Questa sera il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci è intervenuto per spieg ...

Covid, infermiera positiva alla festa di compleanno dopo la vacanza: 13 contagiati, 50 in quarantena

Tredici casi di coronavirus e 50 persone inserite nella procedura di isolamento domiciliare, partiti molto probabilmente da un compleanno festeggiato nei giorni scorsi in un ristorante di Teramo, cui ...

Covid-19, Irlanda: nuove restrizioni introdotte a Dublino

Roma, 18 set. (askanews) - Il governo irlandese ha annunciato oggi un ulteriore inasprimento delle restrizioni a Dublino, per la seconda volta in una settimana, di fronte alla recrudescenza dei casi d ...

Ben trenta nuovi casi di coronavirus tra Terrasini e Cinisi. Nel dettaglio sono 17 i contagi nel primo caso e 13 nel secondo. Questa sera il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci è intervenuto per spieg ...Tredici casi di coronavirus e 50 persone inserite nella procedura di isolamento domiciliare, partiti molto probabilmente da un compleanno festeggiato nei giorni scorsi in un ristorante di Teramo, cui ...Roma, 18 set. (askanews) - Il governo irlandese ha annunciato oggi un ulteriore inasprimento delle restrizioni a Dublino, per la seconda volta in una settimana, di fronte alla recrudescenza dei casi d ...